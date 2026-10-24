周鸿祎拟 2.19 亿元转让奇飞翔艺 12.9% 股权，交易后将不再直接持股

IT之家 10 月 24 日消息，北京产权交易所网站 10 月 24 日披露的信息显示，360 集团创始人周鸿祎拟转让其所持北京奇飞翔艺商务咨询有限公司 12.89929% 股权，转让底价约为 2.19 亿元。若交易完成，周鸿祎将不再直接持有奇飞翔艺任何股权。

根据挂牌文件，奇飞翔艺于 2026 年 3 月 13 日形成利润分配股东决议，周鸿祎作为转让方获得分红约 5417.7032 万元，本次资产转让底价已在评估价值基础上对前述分红金额进行了扣除。按周鸿祎持股对应底价倒推，奇飞翔艺全部股权对应价格约为 17 亿元。

周鸿祎并非本轮唯一挂牌转让奇飞翔艺股权的股东。IT之家注意到，截至 10 月 24 日，北京产权交易所同期共有 28 个奇飞翔艺股权转让项目，披露期完全一致，合计涉及 87.75% 股权，转让底价合计 14.95 亿元。除周鸿祎外，其余 27 名股东合计转让 74.85%，底价合计 12.76 亿元；本轮未挂牌的剩余股权约为 12.25%。其中，建信信托拟转让 51.77965% 股权，底价 8.80 亿元，为单一最大转让方；齐向东拟转让 1.90372% 股权。各项目分别挂牌，原股东均未放弃优先购买权。