渝昆高铁全线铺轨完成：重庆到昆明将压缩至两个半小时

IT之家 10 月 24 日消息，据新华社今日报道，记者从京昆高铁西昆公司获悉，10 月 24 日下午，随着最后一对 500 米长钢轨在渝昆高铁筠连隧道口铺设就位，渝昆高铁全线铺轨完成，为线路开通运营奠定坚实基础。

渝昆高铁是我国“八纵八横”高铁网京昆通道的重要组成部分，线路起自重庆西站，途经重庆市、四川省、贵州省和云南省，接入昆明南站，全长约 700 公里，设计时速 350 公里。全线分段建设，其中，重庆至宜宾段已于 2024 年 9 月 29 日开通运营，宜宾至昆明段正有序推进建设。

宜宾至昆明段线路地质情况复杂，施工难度大，安全风险高。中铁十六局渝昆高铁铺轨施工技术负责人张延说，为顺利完成铺轨任务，研发应用了长坡道铺轨、制动与精调成套技术，并配备先进工装设备与智能监测系统，对铺轨机组、长轨运输列车等关键设备运行状态进行远程实时监测，确保铺轨安全和精度，顺利完成了铺轨施工任务。

IT之家从报道中获悉，随着全线铺轨完成，渝昆高铁线下主体工程、新建站房装修全部完工，下一步将进入静态验收和联调联试阶段。预计 2027 年上半年具备通车条件。渝昆高铁开通运营后，重庆到昆明的行车时间将压缩至两个半小时左右，成都至昆明时间将压缩至 3 小时内。