科学家从秦始皇兵马俑指纹里读出女性与少年，制作者群体首次有了量化生物学证据

IT之家 10 月 24 日消息，据新华社昨日报道，秦始皇帝陵博物院与山东大学考古学院合作的一项研究，为“谁制作了兵马俑”提供了来自陶俑本身的生物学证据。

研究团队从一号坑 T23 探方 23 件陶俑上提取了 79 枚独立指纹，通过贝叶斯混合模型进行群体层面的年龄与性别推测，结果显示成年男性约占 45.0%，成年女性约占 32.7%，15 岁以下少年约占 22.3%。这是学界首次以量化的生物学证据表明，秦俑生产以成年男性为主，但并非由成年男性单独完成。

长期以来，学界对秦俑制作者的认知主要来自文献记载与器物铭文，陶俑本身并未提供过直接的人口学证据。此次研究之所以能“读出”指纹，靠的是指纹脊线宽度与年龄、性别的统计关联：成年男性的脊线间距通常大于女性和少年，但传统方法存在明显局限 —— 成年女性与 12 至 16 岁少年的脊线宽度分布高度重叠，单枚指纹难以区分，陶器烧制过程中的收缩率也会干扰测量。

研究团队因此引入了 Burchill 等人 2023 年提出的贝叶斯混合模型，先以超景深三维摄影测量获取 91 枚候选指纹，剔除同一陶俑上脊线偏差小于 0.02 毫米的重复捺印后，保留 79 枚独立样本，再以现代参考数据校准，估算群体结构。

指纹在陶俑上的位置分布，为“女性与少年参与了什么工序”提供了线索。79 枚指纹中，头部 28 枚、铠甲部位 27 枚、手臂 16 枚，三者合计超过九成；从形成机制看，73 枚为表面指纹，系塑造、修整湿胎时直接按压留下，6 枚为浮雕指纹，来自甲钉、腰带等泥饰粘贴时的握持动作。这种分布与秦俑“模塑结合、分件组装”的生产模式相互印证：头、臂、铠甲等部件在预制阶段被反复接触，留下指纹的工匠未必参与整尊陶俑从取土到烧制的全流程。

研究还显示，成年男性指纹的年龄峰值约 20 岁，成年女性指纹同样集中于青年阶段，少年占比则与秦代学徒制度下青少年随工匠辅助作业的记载相符。

研究人员同时强调，上述比例为群体层面的统计估计，不能简单对应单名工匠；T23 探方仅为局部区域，样本与参考数据亦有局限，结果应视为基于现有样本的估计。该研究为后续在二号坑等陪葬坑开展大样本指纹人口学调查奠定了基础。

论文第一作者为秦始皇帝陵博物院馆员李晓溪，通讯作者为山东大学考古学院的沈婧怡，合作者包括兰德省、王静怡、于杨、蔡经业、夏寅、周萍。IT之家附论文地址：

https://doi.org/10.1016/j.culher.2026.09.014

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