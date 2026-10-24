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爱国者推出星璨大岚智能中控机箱：配 6.5 英寸触摸屏，黑白双色均售 599 元

2026/10/24 20:45:22 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 10 月 24 日消息，爱国者现已在京东上架星璨大岚智能中控机箱，该产品提供黑白双色可选，定价为 599 元。

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该机箱尺寸为 470x235x503mm，兼容 ATX、M-ATX 以及 ITX 主板，整体采用机械金属风 ATX 海景房设计，具备 270° 全景展示视角。机箱配备一块 6.5 英寸触摸屏，该屏幕可作为桌面调控台，支持桌面与机箱灯光一键全局切换。用户能通过屏幕进行软件联动操作与音乐可视化，自定义显示图片、视频或动态壁纸，并支持多主题软件生态拓展。

该机箱 CPU 散热器限高 172mm、显卡限长达到 430mm，提供 7 个 PCI 扩展槽位，支持安装 2 块 2.5 英寸硬盘和 3.5 英寸硬盘，机箱最多可安装 10 把风扇，其中顶部可安装 3 把 120mm 风扇或 2 把 140mm 风扇，侧面可安装 3 把 120mm 风扇，后部可安装 1 把 120mm 风扇，电源仓可安装 3 把 120mm 风扇。

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关键词：爱国者

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