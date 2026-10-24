铭凡 N5 Air NAS 主机 7640HS 款上市：5+3 盘位，0 + 64GB 售 2999 元

IT之家 10 月 24 日消息，MINSFORUM（铭凡）现已在中国大陆电商平台销售搭载 AMD 锐龙 5 7640HS 处理器的 N5 Air。这款 NAS 主机除处理器降级外与基于锐龙 7 255 的原版几乎一致。

N5 Air 7640HS 拥有 2 个 DDR5-5600 SO-DIMM 内存插槽；拥有 5 个 3.5" / 2.5" 兼容 SATA III (6Gbps) 盘位、3 个 M.2 (PCIe Gen4) SSD 盘位（分别支持 ×1、×2、×4），支持 RAID 0 / 1 / 5 / 6。

其机身采用高性能 PC 塑料，三维 199×202×252 (mm)，内置 3 风扇散热系统，质量 4kg；内部提供 1 条物理全长的 PCIe Gen4 ×4 插槽、1 个 USB Type-A 接口。

该机箱正面提供 1 个 USB-C 40Gbps（支持 DP Alt）、1 个 USB-A 10Gbps；反面提供 1 个 USB-C 40Gbps（支持 DP Alt）、1 个 USB-A 10Gbps、1 个 USB-A 480Mbps、1 个 10GbE RJ-45、1 个 5GbE RJ-45、1 个 HDMI 2.1 (FRL)、1 个 OCuLink。

N5 Air 7640HS 运行 MinisCloudOS 操作系统，采用 ZFS 文件系统，支持 LZ4 压缩，配备 64GB 系统盘。其还兼容 Windows 11 Pro / Linux 操作系统。

IT之家了解到，铭凡 N5 Air 7640HS 未安装内存的基础版本售价为 2,999 元。

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