不只是要卖车，消息称奇瑞汽车计划在加拿大建厂

IT之家 10 月 25 日消息，据彭博社 23 日报道，奇瑞汽车计划明年进入加拿大市场，同时考虑在当地生产汽车。如果建厂计划落地，奇瑞将在美国北部边境建立生产基地。

尽管进入美国市场的前景尚不明朗，奇瑞认为，加拿大本身就值得投资。奇瑞汽车常务副总裁张贵兵在安徽芜湖总部接受采访时，谈到了接手现有工厂闲置产能、与合作伙伴共同开展生产等方案。

即使不考虑美国市场，加拿大也值得我们设厂生产。我们正在寻找合适的机会，并就可能采取的合作方式进行沟通。…… 如果能够找到合适的合作方式，让奇瑞和其他各方共同投资，并顺利启动生产，我认为加拿大政府会欢迎这样的安排。

一旦计划成真，奇瑞有望成为首家在加拿大设厂生产的中国车企，也将为加拿大总理马克 · 卡尼吸引汽车业投资的努力带来重大成果。但建厂也可能使加拿大与美国的关系进一步紧张。汽车行业观察人士认为，加拿大将成为中国电动汽车最终进入美国市场的跳板。

加拿大与中国达成汽车贸易协议后，对中国车企的态度逐渐转向欢迎。根据协议，加拿大每年允许 4.9 万辆中国新能源汽车以较低关税进口，并将逐年提高配额。

今年 6 月，加拿大工业部长梅拉妮 · 乔利访问中国，与比亚迪、吉利和奇瑞的代表会面。乔利当时披露，几家车企均愿意探讨在加拿大成立合资企业。

乔利此前也明确了中国车企在加拿大设厂的条件：必须使用本地供应链，遵守加拿大劳动标准，车辆软件还须满足安全要求，消除国家安全方面的疑虑。

乔利同时排除了“散件组装”模式，即车企不能在中国完成汽车绝大部分生产工序后，再运往加拿大进行最后组装。

张贵兵透露，奇瑞副总裁张升山一直与乔利保持密切沟通。

据IT之家了解，奇瑞在西班牙设有合资工厂，在南非则接手了日产汽车的一家工厂，并将其打造为面向非洲市场的生产基地。不仅如此，奇瑞还在研究利用日产位于英国桑德兰的工厂生产汽车。

比亚迪同样准备进入加拿大市场，此前透露出了在当地建厂的意向。今年 9 月，加拿大一名地方政界人士透露，比亚迪曾询问能否接手 Stellantis 集团多伦多郊区一家闲置工厂，用于生产客车。

吉利汽车也计划明年开始在加拿大销售汽车，但尚未公开说明是否考虑在当地设厂。

相关阅读：