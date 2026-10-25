PHP 基金会负责人坦言资金不足：仅 1 名全职员工

IT之家 10 月 25 日消息，本周，PHP 曝出两处高危漏洞，全球随即紧急行动，保护网站免遭黑客攻击。这件事也让人们看到，这门已有三十年历史的开源编程语言，对互联网而言有多重要。

据估算，全球最高有约七成网站依托 PHP 搭建，但负责维护 PHP 的非营利基金会，经费却十分紧张。

PHP 基金会执行董事伊丽莎白 · 巴伦（Elizabeth Barron）在当地时间周五的邮件采访中表示：“我们只有一名全职员工，也就是我，另外还有十四名大多是兼职的外包人员。”基金会董事会成员都是无薪志愿者，资金来源依靠捐赠与资助。

IT之家注意到，基金会和外部研究人员以及多家企业合作，其中包括 OpenAI、网络安全公司 Wiz 和 Calif，共同排查安全漏洞、协调补丁开发，本周三发布的修复补丁就是这项合作的成果。

网络安全服务商 Cloudflare 称已经监测到数百万次攻击尝试，不过巴伦表示，基金会没有证据表明黑客在漏洞公开前就成功利用这些漏洞，或是攻击已经打好补丁的网站。

她说：“我们和 OpenAI、Wiz、Calif 在这个问题上密切协作，几家机构都没有反馈已修复系统出现异常的情况。”

人工智能对基金会而言，既是助力，也是负担。这些潜伏了十年的漏洞，正是借助人工智能才被研究人员发现，巴伦也提到，AI 提升了程序员的工作效率。

但与此同时，维护人员的工作量也因此增加。现在 PHP 项目收到的代码修改提案数量接近一年前的两倍，“可贡献者人数并没有同步翻倍”。审核代码提交和漏洞报告，需要投入大量人力，依赖经验判断。

巴伦说，近期发生的这件事，足以体现企业和政府对 PHP 的高度依赖。“既然大家如此依赖它，显而易见，PHP 的资金投入严重不足。”