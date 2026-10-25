微软 Edge 浏览器已原生支持 GPC 隐私控制功能，Chrome 也已开展相关测试

IT之家 10 月 25 日消息，微软在 Edge 浏览器中推出了一项和隐私相关的更新：浏览器原生内置了全球隐私控制（GPC）开关。

据IT之家了解，万维网联盟（W3C）在 2020 年 10 月推出了全球隐私控制（GPC）规范，用来帮助用户落实《加州消费者隐私法案》（CCPA）和《通用数据保护条例》（GDPR）赋予的权利。这是一套基于浏览器的技术标准，用户可以自动向外传递隐私偏好，告知网站不要出售、共享自己的个人信息。

火狐、Brave 这类浏览器早已内置 GPC 并默认开启，火狐近期还新增了另一项同类隐私功能。但 Chrome 和 Edge 的用户此前只能依靠第三方扩展程序实现该功能。如今这种情况将在 Edge 上发生改变，微软确认用户可以直接在浏览器内设置 GPC 偏好，相关内容被 Neowin 在微软支持文档中发现。

微软介绍，开启方式为打开 Edge 设置，依次进入隐私、搜索和服务 > 隐私 > 全球隐私控制。开启之后，Edge 会向所有访问的网站发送 GPC 信号，表明用户不希望自己的个人数据被出售或用于定向广告。

不过这项功能存在一个明显局限。微软提示，即便 Edge 发送了该信号，网站也可以选择遵守或者无视。开启 GPC 并不代表所有网站都会停止追踪，也无法保证个人信息一定不会被共享。

另外还有地域限制：微软确认当前 GPC 设置仅在美国地区上线，其他地区用户还需要等待原生支持。

谷歌 Chrome 的情况则有所不同。正式版 Chrome 依旧没有内置 GPC 开关，但谷歌已经着手补齐这项能力，计划为 Chrome 原生支持 GPC。

今年 1 月，一名 Chromium 开发人员发布相关的“原型开发意向”文档，给出原生开启该信号的实现方案。相关代码在 7 月合入 Chromium 主分支。这套方案会新增 Sec-GPC: 1 这个 HTTP 请求头，以及 navigator.globalPrivacyControl 这个 JavaScript 属性，网站由此读取用户的隐私偏好。

该实现对应的内部配置项名为 enable_global_privacy_control，早期代码并没有面向普通用户的开关。谷歌后续已经在 Chrome Canary 版本中测试这项退出追踪设置，不过功能仍处于实验阶段，正式版 Chrome 还不能使用。但有理由推测，这项功能大概率会在不久之后大范围推送。

大家也期待 Chrome 后续可以加入指纹防护功能，这也是这款浏览器目前仍缺失的一项重要隐私能力。