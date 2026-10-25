消息称《艾尔登法环》真人电影预算近 2 亿美元，为 A24 史上成本最高影片

IT之家 10 月 25 日消息，据报道，亚历克斯 · 加兰（Alex Garland）执导的《艾尔登法环》真人电影预算高达近 2 亿美元（IT之家注：现汇率约合 13.38 亿元人民币），这也成为 A24 有史以来成本最高的影片。

《华尔街日报》的一篇报道披露了这部改编自 FromSoftware 与乔治 ·R·R· 马丁合作的 2022 年角色扮演游戏真人电影的相关内情。该媒体援引消息人士的说法称，《艾尔登法环》的预算“接近两亿美元”。

A24 向来主打文艺向影片，过去十四年里，这家公司一直以用适中预算打造口碑佳作著称，这笔预算让本片甩开了 A24 以往所有项目。如果这份预算属实，加兰这部影片的投入规模已经和漫威电影看齐，例如《蜘蛛侠：英雄无归》（《综艺》报道预算两亿美元）以及《侏罗纪世界：重生》（《好莱坞报道者》报道预算 1.8 亿美元（现汇率约合 12.04 亿元人民币））。

对比 2025 年的《至尊马蒂》就能看出这和 A24 一贯的制作思路相去甚远。由提莫西 · 查拉梅主演、乔什 · 萨夫迪执导的这部剧情片上映前就引发讨论，当时它是 A24 成本最高的作品，预算为 7,000 万美元（现汇率约合 4.68 亿元人民币）（消息来自 Deadline）。

也就是说，《艾尔登法环》的预算几乎是 A24 第二贵影片的三倍。在此之前，加兰的《内战》据《综艺》报道预算 5,000 万美元（现汇率约合 3.34 亿元人民币），道恩 · 强森主演的《粉碎机》预算也和它相近。不难看出，这是 A24 第一次在游戏改编电影领域下这么大的赌注，此前没有任何项目能与之相比。

影片定于 2028 年首映，目前公开信息不多，暂时很难解释高昂成本的具体去向。今年早些时候，片方官宣本片阵容十分豪华，基特 · 康纳（Kit Connor，出演过《X 战警》《战争》）、卡莉 · 史派妮（Cailee Spaeny，出演过《异形：夺命舰》《内战》）、尼克 · 奥弗曼（Nick Offerman，出演过《最后生还者》《公园与游憩》）、哈瓦那 · 罗斯 · 刘（Havana Rose Liu，出演过《调音师》《垫底俱乐部》）等演员都在参演名单之中。之后流出的早期片场照也显示，剧组在忠实还原游戏里多个标志性场景，后续网上又陆续出现更多相关路透。

这部注定会成为 A24 重磅作品的影片，高额预算或许并不是一开始就定下的方案。早前报道称这部奇幻真人电影预算仅略高于一亿美元，这意味着要么早期传闻不实，要么拍摄过程中预算大幅超支。本片已于今年 7 月正式杀青。

据IT之家了解，《艾尔登法环》电影项目在 2025 年 5 月官宣，预计 2028 年 3 月 3 日上映。