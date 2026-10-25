亚马逊 CEO 贾西： 2027 年 AWS 算力基本售罄，部分订单锁定到 2028 年

IT之家 10 月 25 日消息，亚马逊首席执行官安迪・贾西（Andy Jassy）当地时间周五表示，受 AI 基础设施需求持续走高的推动，亚马逊云科技（AWS）的云计算容量到 2027 年基本已经售罄，还有大量长期算力订单锁定到 2028 年。

这期视频播客由安德森・霍洛维茨基金（Andreessen Horowitz）联合创始人本・霍洛维茨（Ben Horowitz）和普通合伙人埃里克・托伦伯格（Erik Torenberg）主持。贾西在节目中说，AI 实验室和企业客户对算力的需求源源不断，亚马逊一直在尽力跟上需求。

今年早些时候，亚马逊公布，2026 年资本开支计划约 2,200 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.47 万亿元人民币）。

贾西提到，既然 2026 年的云算力容量已经全部订满，公司“其实还可以加大投入，继续加码并不是低效的资金使用方式”。

他说：“2027 年的算力容量基本售罄。我们会预留一部分资源，用于按需调用、推理服务 Bedrock 以及 EC2，但适合批量采购的大块算力资源大多已经被订走。2028 年也有相当一部分容量被提前锁定。”

EC2 是 AWS 的云服务器服务，用来承载各类应用；Bedrock 则供客户调用 AI 模型，搭建生成式 AI 应用。

亚马逊定于当地时间 10 月 29 日发布第三季度财报。