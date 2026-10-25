小米第一代员工住宅项目「光谷梦享家」今日开盘：共建 4 栋楼，三种户型全覆盖 297 户

IT之家 10 月 25 日消息，小米生态链总经理陈波昨日发布视频，宣布小米员工住宅项目 ——「光谷梦享家」将在今日正式开盘。

据介绍，小米「光谷梦享家」项目距小米武汉科技园约 700 米，是武汉首个小米同学定制化住宅，面向小米集团正式员工销售。目前，项目营销中心、样板间、休闲会所实景开放。

项目位于高新四路以南、豹溪路以东，总建筑面积约 5.7 万平方米，共建 4 栋楼、297 套住房，拥有建面约 110 平方米、建面约 122-125 平方米的三室两厅两卫和建面约 143 平方米的四房两厅两卫三种户型。

▲ 光谷梦享家四房两厅两卫户型样板间（毛坯交付）

▲ 光谷梦享家四房两厅两卫户型样板间（毛坯交付）

项目容积率 2.0，按第四代住宅标准设计，建有空中花园、风雨连廊，地势整体抬高约 5 米，园林分层布局。小区内，还有健身房、瑜伽室、疗愈空间、台球室、会客厅等休闲场所，满足业主休闲、社交需求。

▲ 光谷梦享家园林区域实景

▲ 光谷梦享家瑜伽室实景

▲ 光谷梦享家台球室实景

项目配建社区商业，将按小米员工的需求定向招商、统一运营，周边还有光谷中央生态大走廊豹子溪公园、壹为邻商圈、武汉儿童医院光谷院区等生活配套。此外，业主步行 5 分钟可达光谷空轨高新四路站，乘车 7 分钟抵达高新大道站。

▲ 小米光谷梦享家效果图

公开资料显示，小米 2017 年落户光谷，目前武汉已成为小米集团除北京总部外规模最大的研发与智能制造基地，在汉在职员工约 8000 人，其中研发人员占比超 60%，正打造万人级研发中心。

据IT之家此前报道，今年 6 月，位于小米武汉科技园的武汉小米青年公寓投入运营，每套房源平均月租为 1099 元（含统一供暖和网络费用），6 月 27 日面向 2026 届小米校招生开放选房，7 月 4 日起面向武汉小米全体正式员工开放申请。

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