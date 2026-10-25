力争缩短四成研发周期，斯巴鲁拟以数字仿真技术取代大部分实车碰撞测试

IT之家 10 月 25 日消息，综合日经亚洲及 NHK 报道，斯巴鲁计划在本世纪 20 年代末之前推出支持远程软件升级的软件定义汽车，同时加大数字化设计和测试技术的应用力度，争取将下一代车型的研发周期缩短 40%。

具体措施方面，斯巴鲁计划以数字仿真技术取代大部分实车碰撞试验，大幅缩短新车开发周期。汽车制造商在开发新车型时，通常需要反复进行实车碰撞试验，以验证车辆的安全性。斯巴鲁称，利用历史数据进行数字仿真，也能获得与实车试验相近的结果。

斯巴鲁希望通过减少实车试验，并让合作企业员工与公司研发人员集中办公，将新车开发周期缩短 40%。

斯巴鲁执行役员渡森孝有认为，数字技术能够显著提高汽车开发效率，令人振奋。斯巴鲁还将继续提升长期重视的车辆安全性、驾驶乐趣以及研发工作的灵活性。

随着中国车企不断加快新车推出速度，汽车行业也在设法缩短开发周期，以便更快响应消费者需求，同时降低研发成本。斯巴鲁正是参与这一转变的车企之一。渡森孝有表示：“中国车企以及特斯拉等新兴企业有值得我们学习的地方。今后，我们将着力提升自身的灵活性。”

汽油车和混动车型方面，斯巴鲁将继续改进现有的斯巴鲁全球化平台，目标是比现有设计减重 100kg。

发动机研发同样将进行调整。IT之家获悉，斯巴鲁计划利用在水平对置发动机领域积累的涡轮增压和燃烧技术，最终将发动机热效率提高 50%。同时，发动机型号将减少一半，以便集中资源研发下一代产品。

相关阅读：