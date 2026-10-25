曜越推出 AX600 Pro 机箱：提供多达 20 个风扇位，899 元

IT之家 10 月 25 日消息，曜越现已在京东上架“AX600 Pro”机箱，该机箱采用商务风格外形设计，定价为 899 元。

该机箱尺寸为 555x250x650mm，支持 M-ITX、ATX、E-ATX 至 HPTX 等多种主板规格，机箱外部采用多面散热孔设计，底部配备了滚轮。I/O 方面其顶部提供 1 个 USB-C 接口、2 个 USB-A 3.0 接口以及 1 个 3.5mm 音频接口。

该机箱支持安装双 ATX 电源，配备可拆卸电源架，电源限长为 180mm。CPU 散热器限高 180mm，VGA 显卡限长为 400mm。提供 10 PCS 的 PCI 插槽。

该机箱在标配状态下底板支持四块 3.5" HDD 或四个 2.5" SSD，电源仓支持一块 2.5" SSD，主板后侧支持一块 3.5" HDD 加一块 2.5" SSD。如果用户有更高需求，通过选配硬盘架，还能在底板和主板后侧扩展出更多的硬盘安装空间。

该机支持风冷与水冷自由堆叠，机箱内部提供多达 20 个风扇位。出厂标配前部三个及后部两把 120mm 风扇。在自定义安装时，顶部和前部最高可支持 200mm 风扇，左侧、主板侧及底部也提供了多把 120mm 或 140mm 风扇安装位，可构建全方位立体风道。

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