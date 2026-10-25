蓝思科技：第三季度归母净利润 8.43 亿元，同比下降 50.42%

IT之家 10 月 25 日消息，蓝思科技今日公告，2026 年第三季度实现营业收入 190.35 亿元，同比下降 8.05%；归母净利润 8.43 亿元，同比下降 50.42%；基本每股收益 0.16 元。

IT之家从报告获悉，该公司前三季度实现营业收入 479.02 亿元，同比下降 10.74%；归母净利润 14.2 亿元，同比下降 50.06%；基本每股收益 0.27 元。

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蓝思科技股份有限公司成立于 2006 年 12 月 21 日，主营消费电子与高端智能汽车领域智能终端视窗与防护功能组件，产品涵盖高精度玻璃、蓝宝石、精密陶瓷、金属、模组、贴合、组装等，客户包括苹果、三星、华为、OPPO、vivo、小米、特斯拉等。公司于 2015 年 3 月 18 日在深交所创业板上市（股票代码 300433），2025 年 7 月 9 日又在港交所主板挂牌（股票代码 6613.HK），形成“A+H”双平台布局。创始人及董事长为周群飞。

业绩下滑与主营业务承压有关。据公司此前披露，自 2025 年下半年起存储器价格大幅上涨，虽然存储器并非公司主要原材料，但推高了下游终端厂商的整机成本与售价，进而对市场尤其是低端产品需求造成不利影响，公司消费电子板块的组装业务收入随之下降。此外，公司海外业务以美元结算，报告期内人民币兑美元升值带来汇兑损失，财务费用明显攀升，也在一定程度上侵蚀了利润。

从单季表现看，蓝思科技 2026 年第一季度归母净利润为亏损 1.50 亿元，上半年合计归母净利润 5.77 亿元，结合此次披露的前三季度数据推算，公司第二、第三季度归母净利润已逐季回升，环比改善趋势较为明显。