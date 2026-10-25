九州风神推出 StationX 622 双塔风冷散热器：搭 6 根 6mm 热管，解热功耗 540W，899 元

IT之家 10 月 25 日消息，九州风神 DeepCool 现已在京东上架 StationX 622 风冷散热器，该产品号称专为工作站及服务器级系统打造，主要应对 3D 渲染与 AI 训练等生产力场景，定价为 899 元。

该散热器采用双塔结构，整体尺寸为 127 x 148 x 154 mm，净重 1431 克。顶部配备一体式铝合金顶盖，整体高度控制在 154 mm，能够适配大多数标准塔式工作站与 4U 机架式机箱。顶盖具备中置风扇快拆结构，掀起即可整组取出风扇，且装配过程无需拆除顶盖。

该散热器配备 6 根 6 mm 热管，内部散热片组尺寸为 127 x 115 x 151 mm，搭载两把 120 x 120 x 30 mm 的 PWM 加厚风扇。风扇最高转速为 2500 RPM，风量为 90 CFM，风压达 4.34 mmAq，噪音不高于 37.33 dB(A)。风扇内部采用三相六槽四极马达、双滚珠轴承与 PPS 材质，符合 G6.3 动平衡标准。同时结合超大尺寸铜底，提供最高 540 W 的解热功耗。

该风扇原生支持 AMD 的 SP6、SP3、sTR5、sWRX8、sTRX4 与 TR4 平台，可选购 LGA4677、LGA4710 及 SP5 安装扣具，提供 5 年质保服务。

IT之家附产品参数：

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