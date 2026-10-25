东风猛士 X700 上市：华为乾崑智驾 ADS 5 + 鸿蒙座舱 HarmonySpace 6，限时焕新价 20.98 万元起

IT之家 10 月 25 日消息，东风猛士汽车全新 X 序列的首款车型 —— 猛士 X700 今日上市，新车共推出 3 款车型，限时焕新价 20.98 万元起，搭载华为乾崑智驾 ADS 5 及鸿蒙座舱 HarmonySpace 6。

IT之家附价格信息如下：

325KM 后驱 Pro 上市指导价 21.98 万元，限时焕新价 20.98 万元

285KM 四驱 Max 上市指导价 23.98 万元，限时焕新价 22.98 万元

285KM 四驱 Max+ 上市指导价 25.98 万元，限时焕新价 24.98 万元

360KM 四驱 Ultra 上市指导价 27.98 万元，限时焕新价 26.98 万元

猛士 X700 长宽高为 5035×1999×1910mm，轴距 2920mm，提供林芝蓝、荔波绿、墨石灰、乌兰橙、格宗黑、昆仑白车色。

座舱方面，新车首发鸿蒙座舱 Harmony Space 6 带来全新小艺智能体，配备双 15.6 英寸华为智慧双联屏，新一代 HUAWEI XHUD 画幅 74 英寸支持 AR 实景领航。HUAWEI SOUND 配 21 个独立扬声器、7.1.4 环绕声场，支持无麦 K 歌 3.0、AI 智能伴唱等。

猛士 X700 搭载华为乾崑智驾 ADS 5，配备 896 线激光雷达，延续猛士与华为乾崑全栈深度合作，支持高速 NOA、城市 NOA、记忆泊车等功能，还带来 AEB 3.0、车位到车位 3.0 等。

动力方面，猛士 X700 提供增程版和插混版两种选择，均搭载 1497ml 发动机，增程版功率 95kW，最大净功率 90kW；插混版功率 113kW，最大净功率 110kW。

该车采用 800V 平台架构，配备 68.1kWh 宁德时代越野专用电池，CLTC 纯电续航 360km；零百加速 4.93 秒，综合功率可达 518kW。