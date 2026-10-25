比亚迪腾势 D9 预计 2027 年 Q2 推出苹果 CarPlay 功能

IT之家 10 月 25 日消息，针对大家关心的腾势 D9 CarPlay 上线时间，官方今日回应称第二代腾势 D9 纯电版、第二代腾势 D9 插混版的 Apple CarPlay 功能预计将于 2027 年第二季度推出，具体进度请以官方后续通知为准。

IT之家注意到，第二代腾势 D9 于今年 4 月开启交付，该车于 4 月 27 日正式上市，共推出 6 款车型，售价区间 35.98-45.98 万元。新车长宽高分别为 5250mm、1960mm、1900mm，轴距达 3110mm。

内饰方面，第二代腾势 D9 采用经典 T 字形布局，第二排配备航空座椅及小桌板，并在座椅后方增设两块液晶显示屏，同时提供二排娱乐屏幕，满足商务与家庭场景的多元需求。

动力方面，第二代腾势 D9 提供插电混动与纯电两种动力形式。插混版车型搭载由 1.5T 发动机与双电机组成的混动系统，发动机最大功率 115kW，前电机最大功率 200kW，后电机最大功率 45kW，配备第二代刀片电池，CLTC 纯电续航里程突破 400 公里，并支持闪充技术，馈电油耗为 6.35L/100km。