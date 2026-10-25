网络安全研究员称三星电视利用 AI 录制音频、截屏投放广告

IT之家 10 月 25 日消息，据科技媒体 Tom's Hardware 今天报道，网络安全研究员 log4j 近日发现，自己家里的三星电视，推送出来的广告“精准得让人后背发凉”。随后他发现，这款电视的 Tizen 操作系统能够详细记录用户遥测信息、音频、屏幕截图等，意图改善定向广告投放。

log4j 表示，他逆向这台 2025 款三星电视后发现，其系统之所以运行迟缓，可能是因为后台程序对用户数据进行了大量处理，包含音频、屏幕截图和广告标识符 AID。某些地方甚至还存在卷积神经网络（IT之家注：CNN），也就是一种 AI 模型，分析用户观看了哪些视频、跳过什么广告，以及视频的播放速度。

同时，即使电视没有配备麦克风，系统也会寻找其他设备录制音频。例如它可以自动寻找连接到电视的条形音箱、蓝牙设备，利用这些设备的麦克风进行录音。

Hugging Face 工程师 ngxson 则表示，他使用 Flipper Zero 测试后发现，三星电视确实会开启麦克风约 5 秒，然后停止工作。后来他尝试使用 AI 分析，但没一会就被 OpenAI 封号。

在这一系列帖子的最后，log4j 开玩笑般地表示：“我们终于找到一家真正倾听用户心声的公司。”