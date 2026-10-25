vivo X500 Ultra 国际版现身数据库，预计明年 3-4 月国内发布

IT之家 10 月 25 日消息，vivo X500 Ultra 国际版于 10 月 23 日现身 GSMA IMEI 数据库，型号 V2660，这款影像超大杯新品预计将在全球市场上市。

IT之家注意到，vivo X500 系列手机已于 9 月 21 日正式发布，首发带来标准版、Pro 版、Pro Max 版，全球首发天玑 9600 Pro /天玑 9600M 旗舰芯，定价 5499 元起。

发布会结束后，vivo 副总裁、产品副总裁黄韬接受了媒体采访。他确认 X500 Ultra 机型会正常迭代，预计明年 3-4 月发布，影像会拉开和 Pro Max 的差距，主打先锋用户与专业创作者。

据博主 @数码闲聊站 爆料，某厂超大杯手机基本确定采用 SM8975 / 骁龙 8EE6 芯片，暂定排期 2027 年 3 月-4 月。据介绍，这款手机将采用 6.85 英寸 BOE 2K+144Hz LTPO 屏幕，LIPO 四等边大 R 角直屏，配备 3D 超声波指纹。当时，这款新机被推测为 vivo X500 Ultra。

关于 vivo X500 Ultra 的具体上市时间，感兴趣的朋友可以关注IT之家后续报道。