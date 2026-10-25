力积电 2026Q3 净利润环比几乎翻倍，新产能将与客户共同投资

IT之家 10 月 25 日消息，中国台湾地区半导体企业力积电 (PSMC) 本月 21 日公布了企业 2026Q3 财报数据：

营业收入 ：213.42 亿新台币（现汇率约合 43.75 亿元人民币），环比 +23%、同比 +80%；

净利 ：65 亿新台币（现汇率约合 13.32 亿元人民币），环比 +98%、同比 +338%；

毛利率 ：48%，季对季提升 20 个百分点；

产能利用率：97%，季对季提升 11 个百分点、年对年提升 24 个百分点。

力积电表示，AI 推理已成为消耗算力的“无底洞”；利基型 DRAM 晶圆代工价格维持高档，不受近期市场移动影响；与美光合作的 DRAM 工艺 1P 预计 2027Q2 量产；随着 MLC NAND 供应的削减，SLC NAND 需求将提升，企业也将涉足 MLC 市场。

而在逻辑代工方面，AI 服务器与车规级 PMIC 的需求持续旺盛，智能手机企业对 2027 年 PMIC 产能的需求仍相当积极。该企业已在三季度上调 8~10% 的投片价格，预计 2027 年还将涨价 10~20%，并通过长期合同保持订单稳定。

展望未来，力积电提到存储器产出均价与投片均价仍有超三成差额；而其新产能将聚焦 3D AI Foundry 领域，由企业和客户共同投资。