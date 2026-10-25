《流浪地球 3（上）》电影全新物料即将发布，2027 年春节档上映

IT之家 10 月 25 日消息，据中国电影报道今日消息，第三十届全国影片推介会上，《流浪地球 3（上）》正式亮相，定档 2027 年春节档。影片延续前两部的世界观，在原班人马回归的基础上，沈腾、杨紫琼、“瓦叔”克里斯托弗・瓦尔兹全新加盟，为系列带来全新的故事线索。据片方介绍，影片全新物料即将发布。

《流浪地球 3》改编自刘慈欣的同名小说，是《流浪地球》系列的第三部作品，影片将分为《流浪地球 3（上）》和《流浪地球 3（下）》两部分，由郭帆执导，吴京、刘德华、屈楚萧、赵今麦等原班主演悉数回归。IT之家附剧情简介如下：

太阳即将毁灭，人类在地球表面建造出巨大的推进器，寻找新的家园。然而宇宙之路危机四伏，为了拯救地球，为了人类能在漫长的 2500 年后抵达新家园，最终，流浪地球时代的年轻人挺身而出，展开争分夺秒的生死之战。

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