手游《蔚蓝档案》日服运营商变更：Yostar 将于 2027 年 1 月移交业务给 NEXON

IT之家 10 月 25 日消息，韩国 NEXON Games 旗下手游《蔚蓝档案》日服运营商 Yostar 今日在官方直播中宣布，计划于 2027 年 1 月左右将日本地区的游戏运营业务全面移交给 NEXON，结束自游戏 2021 年上线以来持续近六年的代理合作关系。

Yostar 代表取缔役社长李衡达表示，Yostar 与《蔚蓝档案》开发商 NEXON Games 经过长时间协商后，最终达成共识，决定终止现有发行合约，并将日本地区的运营业务移交给 NEXON。

针对玩家最关心的游戏数据问题，李衡达强调，即使发行商发生变更，《蔚蓝档案》日服仍将继续运营。Yostar 也将尽力确保玩家持有的游戏道具、尚未使用的青辉石及其他游戏数据能够完整继承，让玩家在运营移交后继续正常游玩。

至于现有游戏数据的具体处理方式及账号迁移手续等细节，官方表示将于后续另行公布。李衡达也对突然宣布这项重大消息，以及可能给玩家带来的担忧与不安表达歉意。他表示，在正式完成移交之前，Yostar 仍将一如既往地负责《蔚蓝档案》日服的运营，继续提供游戏服务及相关活动。

对于国服，根据“蔚蓝档案”公众号，《蔚蓝档案》简中服将继续由上海星啸网络科技有限公司负责发行与运营。上海星啸网络科技有限公司对简中服承担的运营与服务责任保持不变。