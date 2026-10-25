16G 内存 + 骁龙 8 至尊版处理器：小米 REDMI K90 至尊版手机 2353 元近期好价

小米 REDMI K90 至尊版手机今年 7 月发布，16+256G 首销到手价 2799 元。

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REDMI K90 至尊版可选暗影黑、太空银、天际蓝配色，拥有 IP68/IP69 认证。

正面配备一块 6.83 英寸 M10 基材 1.5K 分辨率 165Hz 直屏（3500nits 峰值亮度），匹配大 R 角设计，手机使用铝合金 CNC 中框，阳极氧化工艺，主打旗舰质感。

该机搭载高通骁龙 8 至尊版处理器、D2 独显芯片，辅以 LPDDR5X Ultra 内存和 UFS 4.1 闪存，同时内置了主动散热风扇（噪音低至 32dB）。

整机通过 IP66/IP68/IP69 防尘防水认证，风扇单体支持 IPX8/IPX9 防尘防水。

手机搭载 8550mAh 单电芯小米金沙江电池（100W 有线充电 +22.5W 有线反充，支持游戏中主板直供电），此外还拥有 Bose 调音 1115X 对称双扬，0815 X 轴马达，3D 超声波指纹、横屏网络优化、游戏音效等特性。

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