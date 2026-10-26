比亚迪腾势 N7 计划于 2027 年推出降低能耗版本的哨兵模式

IT之家 10 月 26 日消息，比亚迪旗下腾势汽车昨日发布腾势问答，就腾势 N7 OTA 规划等问题进行解答。

IT之家获悉，目前，腾势 N7 适配全新 UI 系统的相关开发工作正在紧锣密鼓地推进中，预计于 2027 年第一季度推送，具体推送批次及时间请以官方平台后续公布为准。

此外，腾势 N7 计划于 2027 年推出降能耗版本的哨兵模式，官方称因该功能涉及多项技术开发与适配，具体上线时间请以官方后续通知为准。

延伸阅读

腾势 N7 于 2023 年 7 月首次推出，2024 年 4 月和 2025 年 2 月，腾势汽车分别推出了年度改款车型。

目前在售的 2025 款腾势 N7 共有 3 款配置车型，官方指导价为 25.98 万至 28.98 万元。动力方面，2025 款腾势 N7 采用全域 800 伏碳化硅高压平台，提供单电机后驱和双电机四驱两种选择：后驱车型最大功率 230 千瓦，峰值扭矩 360 牛・米；四驱车型综合功率 390 千瓦，综合扭矩 670 牛・米；全系标配容量 91.3 千瓦时的磷酸铁锂电池组，CLTC 工况续航里程最高可达 702 公里，并支持最高 230 千瓦双枪快充。

关于 DiLink 系统的迭代，比亚迪全新 DiLink 6.0 于 2025 年 9 月随 2026 款腾势 N9 首搭，完善了功能交互，新增自动分屏、全新车内灯光、全新主题设置以及抬头显示（HUD）设置界面等功能，其后逐步向旗下其他车型推送。此次腾势 N7 将适配的 DiLink 7.0 为更新一代的车机系统。