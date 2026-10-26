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B站大促继续：京东 PLUS 联名年卡 148 元、大会员 97 元、超级大会员 151 元预售

2026/10/26 9:16:05 来源：IT之家 作者：阿团 责编：阿团
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B站大会员年卡 + 京东 PLUS 年卡日常售价 258 元，现 11.11 大促价为 148 元，到手双会员各一年：

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如果不需要京东 PLUS 会员，还有单会员也在大促中，年卡原价 233 元，11.11 大促期间，直降至 118 元 + 限时加赠 1 个月：

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实付 105.67 元到手 13 个月，折合年卡约 97.54 元：

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关键词：B站大会员

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