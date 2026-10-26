Spotify 2026 财年第三财季归母净利润 5.18 亿欧元，同比下降 42.38%

IT之家 10 月 26 日消息，Spotify 今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

Spotify 2026 财年第三季度营收、毛利率、营业利润均超公司自身指引，但营收略低于市场一致预期，归母净利润大幅低于市场预期，整体业绩呈现营收稳健、盈利能力超指引、但净利润承压的格局。

公司主营业务

Spotify Technology S.A. 是全球领先的音频流媒体平台，总部位于瑞典斯德哥尔摩，在卢森堡注册上市（NYSE: SPOT）。公司通过两大分部创收：Premium 订阅（占收入主体）和 Ad-Supported 免费广告支撑层，产品覆盖音乐、播客、视频播客与有声书，服务全球 184 个市场。

Q3 2026 财报亮点

用户增长全面达标： 月活跃用户（MAU）达 7.88 亿，与指引一致；Premium 订阅用户达 3.06 亿，超出指引 100 万；订阅用户净增 600 万，超出指引 100 万。

营收稳健增长： 总营收 49.69 亿欧元（现汇率约合 371.56 亿元人民币），同比增长 16%（固定汇率口径同比增长 14%），与公司指引的 50 亿欧元持平；其中 Premium 收入 44.87 亿欧元（现汇率约合 335.52 亿元人民币），同比增长 17%；广告支撑收入 4.82 亿欧元（现汇率约合 36.04 亿元人民币），同比增长 10%。

毛利率创 Q3 历史新高： 整体毛利率达 33.0%，同比提升 136 个基点，超出指引 32.9%；Premium 分部毛利率 34.5%，Ad-Supported 分部毛利率 18.7%。

归母净利润同比下降： 归属于母公司股东净利润 5.18 亿欧元（现汇率约合 38.73 亿元人民币），同比下降 42.38%，主要受去年同期金融净收入高基数（去年同期 2.45 亿欧元 vs 本期 3300 万欧元）及所得税费用同比增加影响。

自由现金流稳健： 自由现金流 7.35 亿欧元（现汇率约合 54.96 亿元人民币），同比下降 9%；过去 12 个月自由现金流达 31.9 亿欧元（现汇率约合 238.53 亿元人民币）；现金及短期投资储备达 99 亿欧元（现汇率约合 740.28 亿元人民币）。

运营费用扩张：总运营费用 9.67 亿欧元（现汇率约合 72.31 亿元人民币），同比增长 26%（固定汇率口径 24%），主要由营销与云 / AI 投入驱动。

Q4 2026 展望

MAU 指引：8.18 亿（季度净增约 3000 万）

Premium 订阅用户指引：3.16 亿（季度净增约 1000 万）

总营收指引：52 亿欧元（现汇率约合 388.83 亿元人民币）（假设汇率同比顺风约 230 个基点）

毛利率指引：33.8%

估值与投资价值

截至 2026 年 10 月 23 日，Spotify 市值约 1,200 亿美元（现汇率约合 8,012.94 亿元人民币），TTM 市盈率约 36.9 倍。公司持续推进盈利改善与现金流转化，过去 12 个月自由现金流达 31.9 亿欧元，自 2016 年以来累计产生自由现金流 95 亿欧元；年初至今已回购 11 亿美元（现汇率约合 73.45 亿元人民币）股票，全额对冲员工股权激励稀释并回馈过剩现金。分析师评级以「强烈买入」为主（17 位分析师中 14 位看多），平均目标价 623.94 美元。