新款 CD 播放器接连上市，光驱短缺致设备难以维修

IT之家 10 月 26 日消息，据 Tom's Hardware 报道，尽管光盘介质迎来回暖、新款 CD 播放器接连上市，但部分光驱及核心零部件厂商已经停产。受此影响，PS Audio 和 Naim 暂停了自家高端 CD 播放器的生产，也让人们开始担心这批新机后续的维保与可维修性问题。Headphonesty 网站整理的信息显示，目前市面上八款新机里，四款来自 Musical Fidelity，两款来自 Marantz，Arcam 和 NAD 各一款。

据报道，Musical Fidelity 的核心零部件由 SUOS-HiFi 供应，旗下三款新机直接采用 SUOS 的碟片机芯；剩下一款的伺服系统同样采购自 SUOS，但托盘式进碟机构来自另一家未公开名称的厂商。Marantz 则是自主研发光驱，不过目前尚不清楚其是否把生产外包给第三方。剩下两家厂商没有披露光驱的代工方。

PS Audio 不得不停产 PMG 超级音频 CD 转盘，原因是 Marantz 的母公司 D&M 不再对外承接光驱外单。该公司虽然买下了 D&M 全部的库存货，但存量不足以支撑持续生产。名的 Uniti Star 机型也遇到了同样的困境：它没有公开光驱供应商，在原厂商停产后，它开始寻找替代供应商，可备选厂商随后也停止生产这款机型所需配件。两家企业手里还留存少量光驱库存，但这些货品只用于售后维修更换。

IT之家注意到，这些案例暴露出一个风险：这类关键零部件单一供应商依赖的隐患。厂商们固然想找到替代货源，但即便近期市场需求明显回升，有能力生产这类小众精密部件的企业本就寥寥无几。

比较稳妥的出路是自主设计相关部件，Marantz 就在走这条路。这样一来，就算现有合作厂商停产，品牌也有机会另找代工方接手生产，甚至自行制造。但实现起来难度很高，PS Audio 首席执行官保罗 · 麦高恩（Paul McGowan）就坦言，自研光盘读取机构超出了他们公司的能力范围。