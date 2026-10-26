OPPO 推出 80W 15000mAh、67W 20000mAh 新国标移动电源，269 元

IT之家 10 月 26 日消息，OPPO 推出了两款新国标移动电源，分别为 80W 15000mAh、67W 20000mAh，现已开售，售价均为 269 元。

两款新品均通过 2026 新国标 CCC 认证，支持 ColorOS 系统级互联，手机上可直接查看剩余电量、电池健康度、实时温度、循环次数等设备状态信息。

IT之家附两款新品主要介绍如下：

这款移动电源容量为 15000mAh（采用 3 颗 5000mAh 电芯串联），支持 80W SUPERVOOC 超级闪充，同时兼容 PD 65W、PPS 55W 输出；配备 USB-A + Type-C 双口设计，双口同充时总功率为 30W；重量约 330g，附赠一条 8A 高密度编织手提充电线。

这款移动电源容量为 20000mAh（采用 2 颗 10000mAh 电芯串联），支持 67W SUPERVOOC 超级闪充，同时兼容 PD 45W、PPS 55W 输出；配备 USB-A + 双 Type-C 三口设计，重量约 388g，附赠一条 8A 高密度编织手提充电线。

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