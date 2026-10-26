违法违规收集使用个人信息，84 款移动应用被通报

IT之家 10 月 26 日消息，据国家网络安全通报中心官微 10 月 26 日消息，根据中央网信办、工业和信息化部、公安部联合发布的《关于开展 2026 年个人信息保护系列专项行动的公告》，依据《网络安全法》《个人信息保护法》《网络数据安全管理条例》《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规和有关规定，经国家计算机病毒应急处理中心检测，84 款移动应用存在一项或者多项违法违规收集使用个人信息情况，现通报如下：

1、在 App 首次运行时未通过弹窗等明显方式提示用户阅读隐私政策等收集使用规则；以默认选择同意隐私政策等非明示方式征求用户同意；隐私政策难以访问；个人信息处理者在处理个人信息前，未以显著方式、清晰易懂的语言真实、准确、完整地向个人告知个人信息处理者的名称或者姓名、联系方式、个人信息的保存期限等。涉及 16 款移动应用如下：

《白城中心医院》（微信服务号）

《白马易租》（支付宝小程序）

《保游旅行保险专家》（微信小程序）

《国信证券》（微信服务号）

《海口美兰机场》（微信小程序）

《湖北省肿瘤医院》（百度小程序）

《惠州旅游年卡》（微信服务号）

《南京市儿童医院》（百度小程序）

《浦东国际机场》（微信小程序）

《睿洗智能洗车》（微信小程序）

《神通驾考》（微信小程序）

《天津市南洋工业学校》（微信服务号）

《云南新华阅读》（微信小程序）

《诊疗助手》（版本 10.4.0，小米应用商店）

《中出行租车经济豪华商务新能源》（微信小程序）

《中山国丹中医院银叶互联网医院》（微信小程序）

2、隐私政策未逐一列出 App（包括委托的第三方或嵌入的第三方代码、插件）收集使用个人信息的目的、方式、范围等。涉及 45 款移动应用如下：

《华医通》（版本 V7.3.2，vivo 应用商店）

《111 医药馆》（版本 4.7.4，小米应用商店）

《51 信用卡管家》（版本 12.10.11，PP 助手）

《U 净》（版本 2.4.18，应用宝）

《北京地铁》（版本 5.3.1，OPPO 软件商店）

《北京公交》（版本 V6.1.2，OPPO 软件商店）

《北京清华长庚医院》（版本 3.1.6，OPPO 软件商店）

《春雨诊所》（版本 5.12.24，小米应用商店）

《点读通》（版本 2.5.0，vivo 应用商店）

《东方甄选》（版本 2.31.0，应用宝）

《桂银权益》（微信小程序）

《海油行》（微信小程序）

《黑鸟单车》（版本 2.0.9，应用宝）

《华金教育》（版本 v3.1.0，PC 下载网）

《机场贵宾服务》（版本 v3.6.7，华为应用市场）

《健康记录仪-AI 心率检测》（版本 1.2.1，应用宝）

《津学教育》（版本 1.8.8，OPPO 软件商店）

《举名教育》（版本 v1.6.3，PC 下载网）

《快滴顺风车车主》（版本 2.3.5，搜狗下载）

《快来充》（微信小程序）

《龙巅》（版本 7.0.14，360 手机助手）

《满分 100 分作文》（版本 11.0，华为应用市场）

《妙音国学》（版本 4.3.8，搜狗下载）

《男性私人医生》（版本 5.25.1103.1，搜狗下载）

《胖乖生活》（版本 1.143.0，应用宝）

《浦东国际机场》（微信小程序）

《普拉提运动》（版本 1.7.4，应用宝）

《骑享租》（版本 1.8.12，应用宝）

《青城地铁》（版本 4.5.1，多多软件站）

《荣成智能掌上公交》（版本 5.3.3，应用宝）

《睿洗智能洗车》（微信小程序）

《闪动校园》（版本 8.7.4，PP 助手）

《石家庄轨道交通》（版本 V1.13.0，360 手机助手）

《手机卫星地图》（版本 1.1.1，vivo 应用商店）

《首汽约车司机端》（版本 7.7.5，华为应用市场）

《四川省人民医院-患者端》（版本 1.0.7，华为应用市场）

《悟空租车》（版本 6.8.7，vivo 应用商店）

《信用飞》（版本 7.3.4，vivo 应用商店）

《徐州地铁》（版本 2.5.3，PP 助手）

《医科院肿瘤医院》（版本 2.4.2，OPPO 软件商店）

《依链充》（微信小程序）

《用药参考》（版本 5.4.3，小米应用商店）

《中齿云教育》（版本 3.6.6，PC 下载网）

《中国联合航空》（版本 10.10.18，应用宝）

《中英互译 Deepl 拍照翻译》（版本 v3.3.4，华为应用市场）

3、个人信息处理者向其他个人信息处理者提供其处理的个人信息的，未向个人告知接收方的名称或者姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，并取得个人的单独同意。涉及 11 款移动应用如下：

《北京公交》（版本 V6.1.2，OPPO 软件商店）

《点读通》（版本 2.5.0，vivo 应用商店）

《高能地图导航》（版本 1.0.19，华为应用市场）

《贵阳银行》（版本 3.9.2，应用宝）

《慧医医生端》（版本 2.10.7，vivo 应用商店）

《济南地铁》（版本 4.2.2，当快软件园）

《宁波地铁》（版本 5.3.13，豌豆荚）

《四川省人民医院-患者端》（版本 1.0.7，华为应用市场）

《新浪新闻极速版》（版本 8.8.0，vivo 应用商店）

《一应黔行》（版本 2.1.08，多多软件站）

《长沙地铁》（版本 1.1.49，应用宝）

4、未在征得用户同意后才开始收集个人信息或打开可收集个人信息的权限。涉及 1 款移动应用如下：

《妙健康发芽玄米》（微信小程序）

5、未提供有效的更正、删除个人信息及注销用户账号功能；为更正、删除个人信息或注销用户账号设置不必要或不合理条件；虽提供了更正、删除个人信息及注销用户账号功能，但未及时响应用户相应操作，需人工处理的，未在承诺时限内完成核查和处理。涉及 5 款移动应用如下：

《伴车星》（版本 7.0.4，小米应用商店）

《睿洗智能洗车》（微信小程序）

《医库》（版本 8.72，搜狗下载）

《云南新华阅读》（微信小程序）

《中出行租车经济豪华商务新能源》（微信小程序）

6、个人信息处理者应当建立便捷的个人行使权利的申请受理和处理机制。涉及 1 款移动应用如下：

《海口美兰机场》（微信小程序）

7、未向用户提供撤回同意收集个人信息的途径、方式；个人信息处理者未提供便捷的撤回同意的方式。涉及 3 款移动应用如下：

《点读通》（版本 2.5.0，vivo 应用商店）

《慧医医生端》（版本 2.10.7，vivo 应用商店）

《铁行租车》（微信小程序）

8、个人信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的，未制定专门的个人信息处理规则；收集未成年人信息未取得监护人单独同意。涉及 3 款移动应用如下：

《东方甄选》（版本 2.31.0，应用宝）

《龙巅》（版本 7.0.14，360 手机助手）

《普拉提运动》（版本 1.7.4，应用宝）

9、未能采取有效安全技术措施，防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失。涉及 12 款移动应用如下：

《枫叶租车》（版本 5.8.2，360 手机助手）

《机场贵宾服务》（版本 v3.6.7，华为应用市场）

《妙健康发芽玄米》（微信小程序）

《首汽约车司机端》（版本 7.7.5，华为应用市场）

《铁行特价机票》（版本 9.1.0，vivo 应用商店）

《铁行租车》（微信小程序）

《兔灵医药》（版本 6.3.0，应用宝）

《洋钱罐借款》（版本 4.49.0，vivo 应用商店）

《一元手游 SDK》（版本 3.4.0，官网）

《医口袋》（版本 7.24.2，小米应用商店）

《孕健康》（版本 3.4.4，PP 助手）

《中国联合航空》（版本 10.10.18，应用宝）

10、无隐私政策。涉及 6 款移动应用如下：

《莘知教育》（版本 V3.0.10，PC 下载网）

《125 国际教育》（百度小程序）

《科阳教育》（百度小程序）

《搜学搜课》（百度小程序）

《天津黑利伯瑞学校》（微信服务号）

《郑州清新教育》（百度小程序）

上期通报的国家计算机病毒应急处理中心检测发现的 82 款违法违规移动应用，经复测仍有 24 款存在问题，相关移动应用分发平台已予以下架。

（注：文中所列移动应用检测时间为 2026 年 9 月 4 日至 2026 年 10 月 15 日）