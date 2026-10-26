1 秒下载两万部 4K 电影：3.2Pb/s，我国团队创下单纤双向实时光传输容量的世界纪录

IT之家 10 月 26 日消息，据科技日报从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室日前联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，成功完成 3.2Pb/s（拍比特每秒）多芯光纤实时双向传输试验，创下单纤双向实时光传输容量的世界纪录。

“3.2Pb/s 的传输速率，意味着可在一秒内下载两万余部 4K 电影。”中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室光系统高级工程师杨超表示，该方案验证了多芯光纤超宽带扩容路线产业化潜力，为大型算力枢纽互联、骨干传输及 6G 承载提供下一代高速光通信核心技术支撑。

随着人工智能、大模型计算及数据中心规模化发展，网络流量呈爆发式增长，传统单模光纤传输系统逐步逼近容量极限。针对这一瓶颈，团队创新提出 24 芯多芯光纤双向传输架构，采用 10.3 公里 24 芯多芯光纤，融合 S+C+L 三波段复用与空分复用技术，构建数千路并行传输通道，使总带宽规模大幅突破传统单模光纤容量上限。系统搭载商用相干光模块，采用高阶概率整形调制，实现稳定实时双向信号传输；通过芯层排布优化有效抑制芯间串扰，简化信号均衡处理，兼顾传输性能与工程实用性。

“相比传统 C+L 波段商用单芯 G.652 光纤约 100Tb/s 的容量上限，该系统将单纤总传输容量提升 32 倍；完成 S 波段单波 400G、C+L 波段单波 1.2Tb/s（太比特每秒）自研光模块的实时传输验证，突破了仅依靠光谱扩容难以逾越的单芯光纤容量墙。”杨超介绍。

IT之家获悉，目前本次成果已作为邀稿投至国际光学权威期刊《Journal of Lightwave Technology》。