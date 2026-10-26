Gartner 调研显示：44% 的 CEO 难以证明 AI 的财务回报

IT之家 10 月 26 日消息，商业与技术洞察公司 Gartner 调研显示，44% 的首席执行官（CEO）难以向利益相关方证明 AI 带来的财务回报。但他们并未因此放弃技术投资，而是希望借助 AI 与技术，重新设计企业机构的运营、竞争与增长方式。

Gartner 于 2026 年 4 月至 5 月开展了“2027 年 Gartner CEO 调研”，覆盖全球 203 位 CEO 及企业高管。调研发现，62% 的受访者将营收与业务增长列为首要战略业务事项之一，75% 的受访者计划增加技术投资。

技术已成为核心战略技术正日益决定企业的战略选择空间。80% 的 CEO 表示，技术本身已然成为战略，使技术决策成为企业关于增长、竞争力与发展方向讨论中的核心议题。

与此同时，CEO 正面临巨大变革。93% 的受访者预计，到 2027 年，经济波动将对企业战略业务目标产生高或中程度的影响；79% 的受访者预计持续冲突将产生同等程度的影响；77% 的受访者则预计 AI 产业化也将带来该等级的影响。而对上述变革的应对就绪度却明显较低，分别为 24%、11% 和 20%。

IT之家注意到，CEO 还指出，要实现更高的 AI 回报，仅靠提升个人生产力是不够的。63% 的受访者表示，到 2027 年，从根本上重新设计运营模式将成为加速兑现 AI 有形财务回报的强力举措；52% 的受访者认为应当积极部署 AI 智能体作为员工；47% 的受访者认为应当通过重大业务重组来释放或重新分配资本。

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