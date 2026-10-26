全国多所财经高校布局“AI + 财经”

IT之家 10 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，为推动财经教育数智化转型，全国多所财经高校积极布局“AI+ 财经”，探索 AI 赋能财经教育和研究转型升级。

在首都经济贸易大学，新成立的智能经济研究院正在对“融创智谷”平台进行升级。这是学校重点打造的“算力 — 算法 — 数据”一体化底座，通过统筹全校算力、共享数据资源，面向全校人才培养、科学研究和智库服务三类场景开放。

依托这一底座，学校持续推动教学方式和课程设置调整。各学院可开发自己的垂类大模型和智能体，给不同专业配备不同的“智能助手”。在人工智能学院的“词元经济”课堂，教学不再主要依托教材案例和历史数据，而是引入实时数据和智能交互，学生围绕真实经济问题开展实训。

同时，学校新成立的未来商学院、数字经济学院，也在借助 AI 重构人才培养模式，培养适应智能经济发展的复合型财经人才。

首都经济贸易大学副校长尹志超：“十五五”规划提出发展量子科技、脑机接口、具身智能等六大未来产业。未来的商科怎么样去支撑这些未来产业的发展，基于人工智能的这些技术和方法来研究未来产业发展的规律，对经营管理人才的需求，改造我们人才培养的模式，让我们培养的人才能够更好地适应这个时代的需求。

中央财经大学、上海财经大学等多所财经高校也在加快学科调整和平台建设，探索“AI+ 财经”的新路径，推动财经学科与人工智能深度融合。