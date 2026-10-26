转一圈只要 1.63 秒，已知自转最快的近地小行星被确认

IT之家 10 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，中国科学院云南天文台团队联合国内外合作者，在超快自转近地小行星观测研究方面取得突破性进展，确认已知自转最快的近地小行星。相关研究结果已发表在国际天文期刊《天文学杂志》。

近地小行星指近日点距离小于 1.3 AU 的小行星，其中直径大于 140 米、与地球最小轨道交会距离小于 0.05 AU 的近地小行星被定义为潜在危险小行星。

近地小行星撞击造成的破坏力越来越引起人们的关注与重视，因此，对近地小行星的监测预警和防御关乎全人类的共同安全。

近地小行星 2024 XA1 图像

北京时间 2024 年 12 月 4 日凌晨，近地小行星 2024 XA1 从西伯利亚东部上空坠入地球大气层，从被发现到坠落全程仅约 10 小时，这是人类第 11 次成功预报近地小行星撞击地球。

为了高效获取 2024 XA1 的亮度信息，云南天文台团队利用丽江 2.4 米望远镜采用“守株待兔”观测方式，在 2024 XA1 进入大气层前最后 1 小时的宝贵窗口期成功监测到其坠落前图像。

研究结果表明，近地小行星 2024 XA1 的自转周期仅 1.63 秒，低于近地小行星 2024 BX1 的 2.58 秒，为目前已知自转速度最快的近地小行星。

如此极端高速自转条件下，天体表面离心加速度远大于自身引力，证明它不是依靠引力束缚的碎石堆结构，必须依靠岩石材料自身机械强度维系整体完整，属于强度主导的固态独体，可能来自大天体碰撞碎裂等原因而形成。

该研究工作不仅确认了已知自转最快的近地小行星 2024 XA1，也为研究米级、快速自转和快速移动近地小行星的内部物质结构提供了机会，同时提升了对短临预警小行星物理特性的获取能力。

IT之家附论文链接：

https://doi.org/10.3847/1538-3881/aeaa5d

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