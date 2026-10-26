消息称相关部门已在推动车辆安装蜂窝车联网 C-V2X 强标制定工作

IT之家 10 月 26 日消息，据每日经济新闻消息，一位不愿透露姓名的 C-V2X（蜂窝车联网）领域从业者透露，“相关部门已经在推动车辆安装 C-V2X 的强标制定工作。相关工作组已经成立，有几十家单位已经参与进来了。”

IT之家注：C-V2X 是一种基于蜂窝移动通信技术演进形成的车用无线通信技术。它包含基于 LTE 的 LTE-V2X 和基于 5G 新空口的 NR-V2X 两个阶段，旨在实现车与车（V2V）、车与路（V2I）、车与人（V2P）、车与网络（V2N）之间的全方位连接。

据悉，营运车辆已被率先要求安装 C-V2X。今年 7 月，交通部对《营运车辆运营安全技术和管理要求》强制性国家标准 (征求意见稿) 公开征求意见，标准首次将 LTE-V2X 直连通信车载信息交互系统列为运营车辆强制标配。

按照标准草案，实施满 25 个月后，国内所有新增营运客车、货车、牵引列车必须出厂搭载 LTE-V2X 直连车载交互终端（OBU）。这也意味着，C-V2X 终端首次以强制国标形式要求前装量产。

今年以来，我国在政策端持续发力推动 C-V2X 产业发展。2026 年 8 月，工信部印发《信息通信行业发展“十五五”规划》，提出“推动蜂窝车联网（C-V2X）因地制宜在城市交叉口、高速公路匝道等区域覆盖，完善城市道路、高速公路沿线 5G 网络覆盖”。

2026 年 9 月，工信部、交通部等九部委发布《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》，提出“面向重点城市和部分高速公路持续深化 5G/5G-A（增强版 5G）网络覆盖，建设 C-V2X 直连通信路侧设备，提升车端 5G/5G-A 与 C-V2X 直连通信能力渗透率”。

在产业推进方面，中汽中心发布中国新车评价规程 C-NCAP 2027 版，将原有 3 个 C-V2X 测试用例加严，并新增 3 个 C-V2X 用例。涵盖高速追尾冲突（CCRh）、遮挡横穿车辆碰撞冲突、对向车辆碰撞冲突、危险报警车辆提醒、事故车辆提醒、智能信号灯提醒等场景，主动安全得分率门槛从 70% 提升至 80%。

据了解，目前一汽、上汽、比亚迪、蔚来等越来越多主流车企已推出前装标配 C-V2X 的量产车型。