Epic 喜加一：狼人杀推理游戏《MAFIA HOTEL》免费领

IT之家 10 月 26 日消息，由独立开发商 ALMNHALI 开发并发行的狼人杀推理游戏《MAFIA HOTEL》即日起在 Epic Games Store 开放限时免费领取“喜加一”活动，本作在 Epic 国区定价为 6 元，玩家可以在北京时间 11 月 2 日 01:02 前免费领取。

需要注意的是，本次限免并非 Epic 官方活动，而是由开发团队自行发起的特别促销，IT之家附游戏商品页（https://store.epicgames.com/p/mafia-hotel-eaea4c?）。

顾名思义，《MAFIA HOTEL》以酒店为舞台。白天，所有玩家会聚集在酒吧自由讨论，互相质疑对方是否为黑手党成员。玩家可以像在传统狼人杀游戏中一样提出指控、为自己辩护，也能谎报身份，试图误导其他人。

本作最多支持 16 名玩家联机游玩。游戏结合了类似狼人杀的身份推理玩法与第一人称视角的夜间追杀，玩家需要通过交谈、说谎、指控和投票，找出隐藏在人群中的黑手党成员。

讨论结束后，所有玩家需要投票选出疑似黑手党成员，并将其驱逐。进入夜晚后，侦探可以调查其他住客，医生则能秘密选择保护对象，而黑手党成员会亲自在酒店走廊中移动，寻找目标房间并发动袭击。

游戏最具紧张感的环节在于“被袭击的玩家必须在房间内躲避黑手党的追杀，设法生存到天亮”。幸存者会在第二天重新聚集于酒吧，确认是否有人失踪或遇袭，再根据前一晚发生的情况继续推理，为传统狼人杀玩法加入恐怖与动作元素。

游戏图赏：

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