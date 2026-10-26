国家能源局：截至 9 月底全国累计发电装机容量 41.3 亿千瓦，同比增长 11.2%

IT之家 10 月 26 日消息，10 月 26 日，国家能源局发布 1-9 月份全国电力统计数据。
截至 9 月底，全国累计发电装机容量 41.3 亿千瓦，同比增长 11.2%。其中，太阳能发电装机容量 13.1 亿千瓦，同比增长 16.5%；风电装机容量 7.0 亿千瓦，同比增长 20.4%。
1-9 月份，全国发电设备累计平均利用 2174 小时，比上年同期降低 194 小时。
IT之家注意到，国家能源局此前发布数据显示，今年 9 月份，全社会用电量 8997 亿千瓦时，同比增长 1.2%。
第一产业用电量 135 亿千瓦时，同比增长 4.1%。
第二产业用电量 5800 亿千瓦时，同比增长 1.7%；其中，工业用电量 5751 亿千瓦时，同比增长 1.8%，高技术及装备制造业用电量 1167 亿千瓦时，同比增长 4.6%。
第三产业用电量 1852 亿千瓦时，同比增长 4.9%；其中，充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为 168 亿、98 亿千瓦时，增速分别达到 57.0%、35.4%。
城乡居民生活用电量 1210 亿千瓦时，同比下降 6.0%，主要原因是受“沙德尔”台风等极端天气影响，9 月上中旬，华中、华东、南方等高负荷区域降温用电需求下降。