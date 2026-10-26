商家售卖抢单外挂被判赔 300 万元，号称 5 毫秒滑一单

IT之家 10 月 26 日消息，据央视新闻今日报道，某科技公司生产销售了一款被称为“点滑器”的外挂硬件，可以为外卖骑手自动刷新、抢单，号称 5 毫秒滑一单，销售额超 700 万元。不少骑手表示，此类外挂盛行时，那些路线好、金额高的优质订单几乎被外挂抢光，手速再快也没有用，造成接单极度不公平。

某外卖平台于 2025 年向法院提起诉讼。法院经审理认为，被告开发销售相关“点滑器”抢单外挂，不仅增加了平台技术维护和违规排查的运营成本，破坏了骑手群体内部公平竞争的从业环境，还间接损害了消费者和商家的权益。

2026 年 4 月，法院对该案作出一审判决，判令被告停止侵权、销毁侵权产品、删除宣传内容，赔偿 300 万元。法官表示，在抢单外挂黑灰产业链中，软硬件开发、销售和使用，都涉嫌构成不正当竞争行为。如果劫持后台并修改平台和程序相关参数还涉嫌非法侵入计算机信息系统罪，提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪等。

IT之家注意到，抢单外挂产品广泛存在于外卖、货运、打车、门票等众多行业场景，是一种在网络平台使用非法手段获取订单的程序 / 工具。这些外挂产品拥有“能抢到更好订单”“可选定某区域订单”的噱头，但实际使用时软件频繁失效，不仅抢不到“好单”，还有不少骑手因购买外挂软件被诈骗。

今年以来，上海网警对网约车抢单外挂和出租车计价器作弊设备等涉嫌破坏计算机信息系统犯罪展开专项打击整治，破获此类违法犯罪案件 15 起，抓获涉案人员 73 名。