粒径低至 88 微米超细腻：苏泊尔纯钛小方糖破壁机 1499 元上市，体积缩小约 70%

苏泊尔 1.75L 小体积破壁机 SP928RT 定价 1499 元，发热盘 100% 采用 TA1 纯钛板材，配 8 叶旋风刀 + 刀头可拆洗，较传统破壁机体积缩小≈70%。

告别圆杯低效涡流，方杯四角扰流更细腻，粒径低至 88 微米。

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口感细腻低至 88 微米，做豆浆做辅食都绰绰有余。

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