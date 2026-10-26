首页
IT圈
最会买
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

粒径低至 88 微米超细腻：苏泊尔纯钛小方糖破壁机 1499 元上市，体积缩小约 70%

2026/10/26 15:32:31 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
评论：

苏泊尔 1.75L 小体积破壁机 SP928RT 定价 1499 元，发热盘 100% 采用 TA1 纯钛板材，配 8 叶旋风刀 + 刀头可拆洗，较传统破壁机体积缩小≈70%

告别圆杯低效涡流，方杯四角扰流更细腻，粒径低至 88 微米。

今日首发预售可享：

  • 付定金后尾款立减 200 元

  • 领券下单立减 200 元

  • PLUS 会员立减 80 元

  • 以旧换新立减 60 元（无需回收）

实付约 959 元，晒单返 100 元 E 卡，折合低至 859 元。

加赠 299 元苏泊尔免翻面可视空气炸锅 + 100 元燕之坊 21 日食养豆浆料，破壁机折合仅需 460 元。

  • 先领 200 元券：点此领券

  • 下单时选择“以旧换新” → 个护健康 → 电动牙刷（不回收

京东苏泊尔 纯钛小方糖破壁机 SP928RT 以旧换新预售 959 元领 100 元券

口感细腻低至 88 微米，做豆浆做辅食都绰绰有余。

小伙伴们可全网全品牌比价后再下单，新品首发大促真真划算。

  • 先领 200 元券：点此领券

  • 下单时选择“以旧换新” → 个护健康 → 电动牙刷（不回收）

京东苏泊尔 纯钛小方糖破壁机 SP928RT 以旧换新预售 959 元领 100 元券

  • 京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次：点此抽红包

  • 淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：苏泊尔破壁机

软媒旗下网站： IT之家 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 软媒手机APP应用 魔方 最会买 要知