研究：人类更喜好拟人形象 AI 智能体，但也存在“性别”偏见

IT之家 10 月 26 日消息，爱尔兰利默里克大学研究人员在本月初发布的一篇研究论文中指出，在一项涉及 189 位知识工作者的实验中，人类更喜好拟人形象 AI 智能体，但也存在“性别”偏见。

参测者在一个虚拟办公室中同 3 个基于相同底层模型的智能体同事协同完成工作。三位虚拟同事分别以文本聊天窗口、虚拟小机器人、拟人形象出现，其中拟人形象分为女性的 "Johanna" 和男性的 "Johan" 两个版本。受测者在智能体协同办公后对每位 AI 助理进行评分，并根据其表现分配后续开发资源。

图源：Pexels

结果显示，拟人形象比那些更像机器人的智能体获得了更高的信任、信用和“薪酬”；"Johanna" 和 "Johan" 在信任与信用上的表现无显著差异，但女性化的 "Johanna" 得到的“薪酬”仍在统计学上明显明确低于其男性“同事”，尽管多数受采访的参测者并不认为虚拟的“性别”会影响其反馈。

其它值得注意的情况包括：文本聊天窗口与虚拟小机器人在信任度和信誉度评分上相当、"Johann" 的类人度评分显著低于 "Johan"、参测者在形象上更偏好 "Johann" 作为 AI 助手。

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