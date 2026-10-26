蓝思科技回应苹果 iPhone Duo 加单 30% 传闻：不评价具体比例，产线正加班赶工

IT之家 10 月 26 日消息，据财闻今日报道，近日，苹果（AAPL.US）首款折叠屏手机 iPhone Duo 开售之后，出现供不应求的情况。有市场消息称，旺盛的市场需求倒逼苹果要求上游供应商加速赶工，甚至向供应链提出订单规模上调 30%。

蓝思科技作为苹果折叠屏手机 UTG（超薄柔性玻璃）核心供应商，其相关动态备受关注。10 月 26 日，财闻以投资者身份联系蓝思科技，询问苹果增加 30% 订单是否属实。

蓝思科技接线工作人员表示，对市场传闻的比例不做评价，公司为折叠屏手机提供高级结构件，相关产品加工难度大，附加值比较高，给公司带来比较显著的业务增量。目前公司相关产线的生产任务饱满，加班加点进行生产发货，同时考虑客户今年和明年的订单需求，做好了充分的产能准备，可以灵活响应客户后续需求的增长。

IT之家注意到，10 月 10 日，有报道称苹果公司结构性调整 2026 年秋季手机新品订单量。对 iPhone Duo 加单 30%，但总量仍未超过 1000 万台。对 iPhone 18 Pro 砍单 10%—15%，同时对 iPhone 18 Pro Max 加单 10%—15%，iPhone 18 Pro 系列总订单量未变。