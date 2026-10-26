中兴通讯 2026 年第三季度归母净利润 40.6 亿元，同比下降 23.71%

IT之家 10 月 26 日消息，中兴通讯今日发布 2026 年第三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

公司 2026 年第三季度单季营收与归母净利润均显著超出市场一致预期，业绩大超预期。

公司与本次财报亮点

中兴通讯是全球领先的综合通信与信息技术解决方案提供商，深化 "All in AI，AI for All" 战略，夯实 " 连接 + 算力 " 双轮驱动，业务覆盖运营商网络、服务器及存储、数据中心、家庭与个人终端、政企业务等领域。本次为 2026 年前三季度报告，同时披露第三季度单季与 1-9 月累计数据。

第三季度单季（7-9 月） ：实现营业收入 388.13 亿元，同比 33.99%； 归母净利润 13.07 亿元 ，同比 394.46%；扣非归母净利润 5.93 亿元，同比 363.65%；经营活动现金流净额 8.42 亿元，同比 76.03%；基本每股收益 0.27 元，同比 350%；毛利率约 24.56%，较上年同期下降约 1.29% 个百分点。

前三季度累计（1-9 月）：实现营业收入 1168.38 亿元，同比 16.23%；归母净利润 40.6 亿元，同比下降 23.71%；扣非归母净利润 28.14 亿元，同比下降 27.46%；经营活动现金流净额 7.15 亿元，同比下降 59.78%；基本每股收益 0.85 元，同比下降 23.42%；毛利率约 25.18%，较上年同期下降约 5.37% 个百分点；加权平均净资产收益率 5.34%，同比下降 1.86% 个百分点。

财务结构与资产负债变动

截至 2026 年 9 月 30 日，公司总资产 2467 亿元，较上年末增长 13.3%；归属于上市公司股东的所有者权益 780.23 亿元，较上年末增长 3.44%；资产负债率约 68.32%，较上年末有所上升。研发投入保持高强度，1-9 月研发费用 169.42 亿元，为长期技术竞争力奠定基础。

展望与估值

本次财报未披露下一财季的具体业绩指引。公司在算力、国际市场、终端等业务引擎驱动下，第三季度单季利润实现高增长，主要得益于非经常性损益（含金融资产公允价值变动收益、投资收益等）大幅增加，但扣非口径与毛利率仍承压，主营业务盈利质量有待持续观察。当前 A 股对应估值处于历史中等偏低区间，投资者可重点关注算力业务放量节奏、毛利率修复进度以及经营现金流的改善情况。