紫光国微 2026 年前三季度归母净利润 10.45 亿元，同比下降 17.23%

IT之家 10 月 26 日消息，紫光国微今日发布 2026 年三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：48.58 亿元，同比下降 0.95%

归母净利润 ：10.45 亿元，同比下降 17.23%

扣非净利润 ：9.22 亿元，同比下降 20.69%

经营现金流 ：6.92 亿元，同比增长 142.29%

加权平均净资产收益率 ：7.37%

基本每股收益 ：1.2442 元，同比下降 17%

稀释每股收益：1.2417 元，同比下降 17.16%

AI 解读 前三季度业绩整体低于机构此前全年预期节奏，第三季度单季营收与净利润同比明显回落，未延续上半年的增长态势。 公司主营业务与本期业绩概览 公司是国内主要的综合性集成电路上市公司之一，以特种集成电路、智能安全芯片为两大主业，同时布局石英晶体频率器件领域。 年初至报告期末实现营业收入 48.58 亿元，同比 0.95%；归母净利润 10.45 亿元，同比 17.23%；扣非归母净利润 9.22 亿元，同比 20.69%。

第三季度单季实现营业收入 14.14 亿元，同比 23.85%；归母净利润 2.48 亿元，同比 56.63%；扣非归母净利润 2.14 亿元，同比 57.91%。

经营活动产生的现金流量净额 6.92 亿元，同比 142.29%，主要系特种集成电路业务销售回款现金流入同比增加所致。

第三季度单季基本每股收益 0.29 元，同比 56.59%；年初至报告期末基本每股收益 1.24 元，同比 17%。

年初至报告期末加权平均净资产收益率 7.37%，同比下降 2.42% 个百分点。 重大事项与未来展望 收购瑞能半导 100% 股权： 公司拟以发行股份及支付现金方式购买瑞能半导体科技股份有限公司 100% 股权并募集配套资金，目前申请文件已获深交所受理，问询回复及加期审计等工作正在推进，尚需深交所审核通过及中国证监会注册。瑞能半导为功率半导体一体化企业，若交易完成将补齐公司制造环节、完善产业链布局。

“国微转债”回售： 因公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的 70%，“国微转债”有条件回售条款已生效，回售申报期内有效申报数量为 7 张。

股份回购注销与增持：公司已注销回购股份 639.6 万股；董事长及部分董监高、间接控股股东相关方于 8 月合计增持公司股份，体现对公司长期价值的认可。 估值与投资价值 截至 2026 年 10 月下旬，公司动态市盈率约为 30 倍左右，处于半导体设计行业中等水平。当前机构一致预期 2026 年全年归母净利润约 17.8 亿元，而公司前三季度已实现归母净利润 10.45 亿元，后续季度需关注特种集成电路业务需求恢复节奏、毛利率修复情况以及瑞能半导并购整合进展。

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