宏碁掠夺者 · 战斧 9 Neo 游戏本新增 14650HX + 5070 配置，标价 14499 元

IT之家 10 月 26 日消息，宏碁 (Acer) 近日为掠夺者 · 战斧 (Predator Helios) 9 Neo 游戏笔记本电脑新增英特尔酷睿 i7-14650HX 处理器 + NVIDIA GeForce RTX 5070 笔记本电脑 GPU（12GB 显存）的新配置。

这一款式拥有 16GB DDR5 内存和 1TB SSD 存储，当前标价 14,499 元，10 月 31 日开售，尚不清楚实际最终到手价格。

掠夺者 · 战斧 9 Neo 搭载 2 风扇 5 热管 4 出风散热系统，拥有 175W 整机性能释放，其中独立显卡支持 115W 满功耗。其屏幕规格则是 16" 2.5K 180Hz (3ms) 高色域。

该游戏本采用金属 A 面，预留第二 M.2 (PCIe Gen4) SSD 插槽，配备四区 RGB 背光 2.0mm 键程键盘，集成 3 阵列麦克风，支持 Wi-Fi 6E 无线连接，提供 2 个雷电 4、1 个 2.5GbE RJ-45、1 个 microSD 读卡器，内含 92Whr 电池。

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