光线传媒 2026 年前三季度归母净利润 5012.26 万元，同比下降 97.85%

IT之家 10 月 26 日消息，光线传媒今日发布 2026 年前三季度（2026 年 1 月～2026 年 9 月）报告：

AI 解读

公司前三季度业绩显著低于机构全年预期，归母净利润仅为机构全年一致预期的约一成，核心原因系上年同期《哪吒之魔童闹海》带来的极高基数效应，叠加联营企业投资收益由盈转亏所致。

公司与主营业务

光线传媒是国内覆盖内容领域最全面、产业链纵向延伸最完整的综合内容集团之一，业务涵盖电影、电视剧（网剧）、动漫、IP 运营、艺人经纪、游戏、实景娱乐、产业投资等领域，盈利主要来自影视项目投资、制作、发行收益及股权投资收益。

2026 年前三季度财报亮点

营收大幅收缩 ：前三季度实现营业收入 6.58 亿元，同比 -81.79%，主要系上年同期影视剧收入处于《哪吒之魔童闹海》带来的历史高位。

归母净利润同比骤降 ：前三季度归属于上市公司股东的净利润为 5012.26 万元，同比 -97.85%；扣非归母净利润为 1071.93 万元，同比 -99.53%。

投资收益由盈转亏 ：对联营和合营企业的投资收益为 -9176.66 万元，上年同期为 +84,105,449.65 元，系本期业绩承压的重要原因之一；剔除该影响后，归母净利润为 1.42 亿元。

票房贡献 ：前三季度公司投资、发行并计入本期票房的影片累计总票房约 81.55 亿元，包括《不过是上班》《飞驰人生 3》《惊蛰无声》《重返 · 狼群》（重映）、《大鱼海棠》（重映）、《想你了》《八仙！》《去你的岛》等。

经营现金流承压 ：经营活动产生的现金流量净额为 -1.56 亿元，同比 -105.11%。

衍生品与 IP 运营推进：公司线上店 " 光线小卖部 " 已正式营业，《大鱼海棠》重映及十周年系列活动带动衍生品销售，动画电影 IP 生态持续拓展。

后续项目储备与展望

公司投资、发行的《活色生香》已于 2026 年 10 月 1 日上映；储备项目包括《第十七条》《三心两意》《四十四个涩柿子》《女字旁》《谋杀者的告白》等，均已拍摄完成或制作中。动画电影方面，《大鱼海棠 2》《罗刹海市》《外婆，我的耳朵里有条鱼》《后羿》《涿鹿》等项目在分阶段推进。

估值与投资价值

当前动态市盈率（TTM）处于高位，反映出市场对公司动画 IP 长线价值及后续片单储备的预期。5 家机构预测 2026 年全年归母净利润约 5.68 亿元，对应 EPS 约 0.20 元。短期业绩受高基数与投资收益波动影响较大，但公司作为国产动画龙头的 IP 创作能力和储备厚度仍然是中长期核心看点。