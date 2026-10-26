苹果暗示本周将陆续推出更多新品：预计明晚推出 M6 款 iMac、后天推出首款触控屏 MacBook Pro

IT之家 10 月 26 日消息，苹果全球营销高级副总裁格雷格 · 乔斯维亚克（Greg Joswiak）在 X 平台发布了 iPad mini（A20 Pro）的介绍视频，并透露苹果本周还将陆续推出更多新品。

综合先前古尔曼爆料，预计苹果将在北京时间明天（10 月 27 日）晚上推出搭载 M6 芯片的 iMac 和 MacBook Pro，在后天（10 月 28 日）晚上推出首款触控屏 MacBook Pro。

从本次发布会逻辑可以看出，苹果并不想举办专场大型发布会特地介绍首款触控屏 MacBook Pro，事实上，乔布斯曾将触屏笔记本形容为“在人体工程学上糟糕透顶”的设计。蒂姆 · 库克出任 CEO 后，也曾将平板电脑与 PC 融合比作“把烤面包机和冰箱合二为一”。前营销主管菲尔 · 席勒和软件主管克雷格 · 费德里吉同样曾对触屏 Mac 持否定态度。如今，随着约翰 · 特努斯接任 CEO，苹果终于准备推出首款触屏 Mac。

苹果预计将在本周的发布活动中强调“触屏 MacBook Pro 并不是 Mac 和 iPad 的融合产品”，也不会成为一款以触控为主要操作方式的电脑。键盘和触控板仍将是核心输入设备，触控则用于滚动、缩放、平移和滑动等更适合直接操作屏幕的场景。

Apple 特别活动专题，有望发布 Mac 和 iPad 新品