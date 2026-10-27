Steam“尖叫节 V”正式开启：大量恐怖惊悚游戏打折，持续至 11 月 2 日

IT之家 10 月 27 日消息，Valve 第五届 Steam「尖叫节 V」（Steam Scream V）万圣节主题特卖活动现已正式开启，为各类恐怖、惊悚题材游戏带来折扣优惠。本次活动从即刻起持续至太平洋时间 11 月 2 日上午 10 点，即北京时间 11 月 3 日凌晨 1 点。

本次特卖覆盖心理恐怖、砍杀、惊悚搞笑等各种风格的恐怖游戏，官方玩家可在 Steam 商店活动页面一站式浏览全部打折作品。

IT之家附 Steam 官方活动页面链接（https://store.steampowered.com/category/scream）。

作为一年一度的万圣节专题特卖，Steam「尖叫节」自 2022 年起已连续举办五届，是恐怖游戏爱好者每年集中补库、以低价入手心仪作品的重要节点。按照 Steam 历年节奏，经典生存恐怖作品在该活动中通常会出现较大幅度折扣，而多人联机恐怖新品则多以小幅折扣或新内容促销为主。

按照官方表述，本次活动旨在让玩家「把最喜欢的恐怖游戏装满自己的不给糖就捣蛋桶（Steam 游戏库）」，并预计不少人会在万圣节假期过后依然乐此不疲地游玩这些作品。

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