微软确认 Win11 26H2 已向 24H2/25H2 用户全面开放，安装耗时不足 5 分钟

IT之家 10 月 27 日消息，Windows 11 26H2，也就是 Windows 11 2026 更新，已于 9 月 29 日开始推送，但截至目前并非所有用户都收到了这一年度更新。Windows Latest 今日发现，微软已经确认，26H2 版本现已面向所有运行 25H2 和 24H2 版本的设备开放；再过几周，微软就可能启动强制升级。

微软在 10 月 21 日悄悄更新了一份支持文档，文档中写道：“Windows 11 26H2 版本已完成分阶段推送，所有搭载 Windows 11 25H2、24H2 版本的设备均可获取。你可以打开设置 > Windows 更新，点击检查更新来查看。”

如果开启了“一有更新就立即获取”选项，Windows 11 26H2 会自动下载并安装到你的电脑上。

如果你当前设备还是 Windows 11 24H2 或者 25H2 版本，Windows 更新页面会显示对应的更新入口，注意，这里无需手动点击“检查更新”。

如果你没有看到 Windows 11 26H2 的更新提示，有可能你的设备其实已经装好这项功能更新了。建议前往设置 > 系统 > 关于，在 Windows 规格一栏查看系统版本和内部版本号。如果页面显示版本 26H2、内部版本 26300，就说明你已经安装了这份年度更新。

还有一种情况是微软检测到你的电脑存在兼容性问题，启用了升级保护暂停机制。

微软在上个月的一篇博客中解释：“推送过程中，如果我们检测到设备存在已知兼容问题、会影响更新体验，就会对该设备设置更新保护锁。”

不过这类保护锁仅适用于 Windows 11 23H2 及更早版本的电脑。Windows 11 26H2、25H2、24H2 本质上属于同一基础版本，在这几个版本之间跨版本升级不会触发兼容故障。

下一个重要节点：强制推送

Windows 11 26H2 正式上线不到一个月就实现全面开放，能看出微软对这次年度更新很有信心。对于已经在用 24H2 或者 25H2 的用户来说，这次改动幅度很小，所以这个结果并不出人意料。

消息称微软很快就会准备在电脑上强制安装 Windows 11 26H2。

微软此前已经向仍在使用 24H2、23H2 版本的设备强制推送 Windows 11 25H2。接下来几周内，微软大概率会放开限制，向即将停止支持、或是已经停止支持的设备自动安装 26H2。

那么正在使用 Windows 11 25H2 的电脑呢？系统会不会不经许可直接升级到 26H2？按现有信息来看，这件事大概率会在 2027 年年中发生，早于预计改动幅度很大的 Windows 11 27H2。

Windows 11 26H2 本身没有重磅新功能

IT之家注意到，Windows 11 26H2“无实质新内容的更新”，因为它没有面向普通消费者推出新功能，只是默认开启了近几个月月度更新里带来的各项优化。

Windows Latest 的测试显示，升级到 Windows 11 26H2 后，8GB 内存的电脑内存占用有所下降。微软也证实了内存优化效果，表示 Windows 11 的响应速度最高可以提升 20%。

但这些优化同样会推送给 Windows 11 24H2 和 25H2，单凭这些亮点，不足以让 26H2 成为特殊版本。

Windows 11 26H2 和 25H2、24H2 基于同一底层平台，依靠一个小型启用包修改系统版本号和内部版本号。

如果你选择安装 Windows 11 26H2，大概率感受不到任何可见变化。实测下来，这项更新安装耗时不到五分钟，因为这个启用包仅有 174KB。对比月度累积更新，它的体积小很多 —— 月度更新通过 Windows 更新下载经常超过 2GB，在更新目录里的安装包甚至会超过 5GB。

Windows 11 26H2 重置了支持周期

即便没有大改动，它依然是重要版本：Windows 11 24H2 家庭版、专业版的支持周期已经结束；25H2 同版本的剩余支持时间也不足一年。

简单来说，Windows 11 26H2 的意义就是重置系统维护周期，用户不用经历大规模平台升级，就能继续获得安全维护。

消费版，也就是家庭版和专业版的 Windows 11 26H2 拥有两年支持周期；企业版和教育版在此基础上再多一年维护时间，这也是 Windows 11 年度功能更新的标准规则。

Windows 产品支持周期表：

Windows 11 版本 服务分支 家庭版、专业版支持截止 企业版、教育版支持截止 Windows 11 24H2 24H2 / Germanium 2026 年 10 月 13 日 2027 年 10 月 12 日 Windows 11 25H2 24H2 / Germanium 2027 年 10 月 12 日 2028 年 10 月 10 日 Windows 11 26H2 24H2 / Germanium 2028 年 10 月 9 日 2029 年 10 月 8 日

有人会觉得既然内容几乎一样，微软完全可以跳过 Windows 11 26H2。但从整体规划来看，Windows 的迭代逻辑并不是这样。

Windows 11 27H2 计划作为全新平台版本，预计 2027 年 10 月发布。而 Windows 11 25H2 的支持周期也刚好在同期结束。如果没有 26H2，到时候用户就会被强制升级到改动巨大的 27H2。

到那个时候，这个看似没有亮点的 26H2 反而会是一个稳妥选择，用户可以停留在同一个服务分支，一直用到 2028 年 10 月。等到 26H2 的支持到期时，Windows 11 27H2 应该已经稳定不少，微软说不定又在筹备 Windows 11 28H2 了。