英特尔宣布收购以色列初创企业 Classiq，打造全栈量子计算平台

IT之家 10 月 27 日消息，英特尔公司已经同意收购以色列初创企业 Classiq Technologies Ltd.，以此布局量子计算赛道，抢抓这个仍处在早期阶段、正在寻找商业化落地场景的领域的发展机遇。

这家芯片厂商没有披露收购 Classiq 的交易金额。Classiq 的客户包括宝马集团（BMW AG）和美国电话电报公司（AT&T Inc.）。英特尔宣布收购 Classiq、打造全栈量子计算平台的消息，发布于周四英特尔公布第三季度财报前夕。

据IT之家了解，Classiq 的客户利用其技术开发可在任何类型量子硬件上测试和运行的代码，借此评估这项具备变革潜力的技术能否适配自身业务。本次收购会补强英特尔在量子硬件方向的研发实力，也能让英特尔的产品更容易部署到量子计算机当中。

英特尔首席执行官陈立武（Lip-Bu Tan）在声明中表示：“和 Classiq 携手之后，英特尔量子计算事业部将转型为一家全栈量子计算业务主体。”两家企业预计交易将在 2027 年上半年完成交割。

英特尔曾经是全球规模最大的芯片厂商，其不希望错过半导体行业这片潜力巨大的新兴市场。在陈立武的带领下，英特尔稳住了紧绷的财务状况，如今正试图夺回在人工智能算力赛道上被对手抢走的市场份额。

Classiq 向客户提供自研的人工智能工具，帮助企业验证量子技术在业务里的实用价值。这家企业累计融资超过两亿美元，员工约 130 人；被收购之后，其还会继续帮客户开发可在多款不同量子硬件上运行的代码，哪怕这些硬件来自英特尔的竞争对手。

量子计算依靠操控亚原子粒子来加速数据运算。虽然行业尚在起步阶段，但不少大型科技企业都对其抱有兴趣，希望借此在传统算力之外建立竞争优势。不过量子硬件本身复杂度极高，很难实现大规模部署。

十多年来，英特尔一直尝试依托自身在硅基元器件制造上的优势，切入量子计算领域。和其他同行观点一致，英特尔认为量子组件会和传统计算机协同工作，而不是彻底取代后者。英特尔当前主攻自旋量子比特（spin qubits）技术路线。

Classiq 首席执行官尼尔 · 米内尔比（Nir Minerbi）在 2020 年联合创办了这家初创公司，他说：“这场变革，是从科学研究转向工程落地。一谈到工程化，大家就会想到英特尔。”