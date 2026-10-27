反向创造历史：2026 英雄联盟全球总决赛 LPL“一号种子”AL 战队一场未胜被淘汰，官方发文致歉

IT之家 10 月 27 日消息，2026 英雄联盟全球总决赛于北京时间 10 月 16 日 2:00 开赛，来自六大赛区的顶尖队伍前往美国，争夺 2026 全球总决赛召唤师杯。

今日早间，中国大陆赛区 LPL 的“一号种子”—— AL 战队 0:2 不敌来自北美赛区的 TLAW 战队，最终在瑞士轮比赛中以四小场全败的战绩被淘汰，止步十六强，创造 LPL 战队参加全球总决赛以来的最差战绩。

AL 英雄联盟官方微博随后发文致歉，IT之家附全文如下：

很抱歉，AL 在刚刚结束的瑞士轮比赛中落败，结束了本次 2026 全球总决赛的旅程。

在此，向所有支持 AL 的粉丝们郑重说一句：对不起。

我们知道，这句对不起改变不了比分，也换不回你们熬夜守候的那些夜晚。但我们不想用“已经尽力”来搪塞，也不想把这次失利包装成“成长的代价”。这一次，就是我们没有做好。

很遗憾没能用更远的征程回报这份陪伴，回望这一年，有起伏，有磨合，也有过让人眼前一亮的时刻。我们带着期待来到世界赛，却在最需要向前迈一步的时候，没能把最好的状态拿出来，也没能为 LPL 带来更多的胜利。

谢谢每一位专程到场、守在屏幕前、直到最后一刻还在为 AL 加油的召唤师，同时也接受所有恳切的批评。

AL 的故事不会停在这里，等春天回来，我们会带着更好的自己，重新出发。