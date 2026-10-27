特斯拉为 Cybercab 电池包预留大量空间，未来兼容磷酸铁锂电池

IT之家 10 月 27 日消息，磷酸铁锂电池在全球市场迅速普及，去年成为最受欢迎的电池类型。成本更低、耐用性更强的磷酸铁锂电池，未来甚至可能用于特斯拉无人驾驶出租车 Cybercab。

特斯拉电池模组及电池包机械设计工程总监罗伯特 · 桑普夫在接受 YouTube 频道 Munro Live 采访时透露，Cybercab 从设计之初就为采用磷酸铁锂电池做好了准备。新车电池包内留有大量空间，电池模组的侧面和下方都没有完全填满。“我们在设计电池包时特意预留了空间，以便未来扩大生产规模后，能够在这个平台上使用能量密度更低的磷酸铁锂电池。”

特斯拉汽车工程副总裁拉斯 · 莫拉维还给出了另一个原因：“我们发现，实际需要的电池数量比原先预计的少。”

Cybercab 采用特斯拉自主设计的 4680 电芯，电池类型为镍锰钴三元锂电池。特斯拉并不缺乏使用磷酸铁锂电池的经验，此前曾在美国短暂销售搭载这种电池的 Model 3。

磷酸铁锂电池的能量密度低于高镍电池，如果电芯数量不变，Cybercab 的续航里程就会下降。不过，由于电池包内部留有足够空间，特斯拉可以增加电芯数量，弥补续航方面的损失。

对于需要长期高强度运营的无人驾驶出租车，磷酸铁锂电池还有耐用性方面的优势。据IT之家了解，相比高镍电池，磷酸铁锂电池通常具有更好的热稳定性，经过反复充放电后也更耐用。

据外媒 insideevs 今天（27 日）上午报道，无人驾驶出租车需要频繁接送乘客，行驶里程长、充电次数多，磷酸铁锂电池有望更适合这样的使用环境。特斯拉工程师在视频中称，Cybercab 的设计使用寿命为 80.5 万公里，因此耐久性和维修便利性都是设计时的重要考虑因素。新车还优化了电池包结构，使电池模组更容易拆卸，从而降低更换成本。

与此同时，磷酸铁锂电池价格更低，可以进一步降低 Cybercab 的制造成本。